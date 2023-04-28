一名30 歲女子因有糖尿病家族史，原本只是糖尿病前期、也就是可回復階段，但1個半月後，竟出現泡泡尿，此時糖化血色素竟達7.8，也就是快達中度糖尿病。醫師詢問得知現，女子因怕三高而刻意節食，飢餓也不吃東西，導致胰島素分泌紊亂。此外，女子吃過多水果，導致糖分攝取過多也是原因之一。

敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅在其個人網站表示，現代人對健康飲食的概念多為「少鹽、少油」，但正確的養生飲食原則應為均衡，以上述女子而言，在短短1個半月，血糖迅速飆高，與其飲食習慣有關。

他表示，該名女子就醫時稱，這段期間，她吃得很養生、也吃很少，且刻意節食，但體重都沒下滑。原來是女子認為太胖會導致糖尿病等三高問題，而刻意節食，變成肚子餓了也故意不吃東西，長期導致身體的胰島素分泌紊亂。

此外，女子因覺得少油、少鹽的飲食方式，可改善其高血糖問題，所以改吃一大堆水果。

陳榮堅表示，經提供正確的飲食觀念後，3個月後，女子的糖化血色素從 7.8降到 5.9，改善幅度相當大。他提醒，吃對東西才能有助健康，建議民眾要攝取足夠的「蛋白質」，例如可從蛋、肉、海鮮攝取，重點是要避免吃加工過的食品，例如勾芡、油炸等。