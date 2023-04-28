澳洲一名老婦3月下旬失蹤至今下落不明，警方研判她已身亡，而且尚未排除他殺可能。在老婦住家附近林地步道搜尋多時未果之後，警方已在一處垃圾量多達3000噸的大型垃圾場逐處翻查。

綜合美國有線電視新聞網、《澳洲人報》（the Australian）報導，澳洲昆士蘭省（Queensland）首府布里斯本（Brisbane）78歲婦人卓特（Lesley Trotter），今年3月27日由家人通報失蹤。卓特平常會去家附近的灌木林地步道健行運動，家屬最初鎖定林地找人但遍尋不著。到了4月，昆士蘭省警方凶殺組探員發現卓特已經死亡的證據，並研判她的遺體可能棄置於一處垃圾桶。不過，垃圾桶裡的物品早已由垃圾車清空，運往一處轉運站。

警方說，該處轉運站接收的垃圾來自23輛垃圾車，垃圾經過加壓之後分別運往2處垃圾掩埋場。

本月18日，其中一處名為天鵝堤（Swanbank）的掩埋場，部分區域已由警方封鎖並仔細篩查垃圾，以尋找卓特遺體或可能線索。昆士蘭省警方說，這是一場工作量極大的搜尋作業，因為必須篩查的垃圾估達3000噸。警員必須把已掩埋的垃圾從土裡翻出來，由昆士蘭警方與澳洲國防軍（Australian Defense Force）人力手動耙篩。

Detective Superintendent Andrew Massingham said authorities were using technology to sift through about 3000 tonnes of general waste at the Swanbank waste facility south-west of Brisbane in search of Lesley Trotter's remains.



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搜查作業本週曾因天雨風大暫停。截至週四（27日）為止，封鎖區域的3000噸垃圾只篩查了12.7%，全部查完恐怕需要好幾個星期。所幸搜尋人力已找到卓特住處附近居民的文件，這代表警方劃設的搜尋目標正確。

先前昆士蘭警方曾向澳洲7 News表示，卓特一案無法排除他殺的可能。警方證實，卓特失蹤可能與她回收資源的行事習慣有關。警方已知，卓特平時會去住家外面與社區建物尋找棄置於錯誤垃圾箱桶的可回收垃圾，然後丟進可回收垃圾桶。警方正在調查此事是否造成某些租戶不滿情緒。