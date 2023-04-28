台視、衛視中文台寵物實境節目《哈囉!毛小孩》明（29日）播出「紅白達人秀」，讓寵物PK才藝，並邀請納豆、寵物訓練專家「熊爸」及李蒨蓉擔任評審。納豆透露，其實以前對狗無感，但因女友依依愛狗，現在家中有一隻貴賓犬，笑說：「我就一起配合。」還透露平常也會幫忙清理，擔任一名盡責的鏟屎官。

納豆擔任評審同時，也實際參與才藝表演環節，躺在地上讓一隻邊境牧羊犬表演「CPR」才藝，狗狗用前腳按壓納豆的身體，過程中狗狗直接走到納豆身上，還不小心踩了「小納豆」一腳，黃偉晉見狀立刻急喊：「壓錯地方了餒。」接著又翻面趴在地上，讓CPR一秒變按摩，陶晶瑩好奇問：「是什麼感覺？」納豆笑說：「還滿舒服的啦。」郭書瑤見狀也躍躍欲試，體驗完也滿意的直喊：「好舒服。」

黃偉晉穿著一身黑，剛好跟接下來表演的德國狼犬純黑毛色搭配，他自己也笑說：「像是穿情侶裝」因此就被指定和德國狼犬進行服從訓練，狗狗緊貼在黃偉晉的腿邊，亦步亦趨的跟隨，也能依照指令坐下、等待，一人一狗默契超好，拉風的模樣也讓許富凱直呼：「太帥了！好像警校出來的！」黃偉晉接著猜拳最輸，被推派和德國狼犬進行「護衛訓練」。

德國狼犬咬合力驚人，咬著護具還能跟黃偉晉轉圈圈，體驗結束後黃偉晉一副歷劫歸來的表情，許富凱則替他開心：「你的手還在！」黃偉晉則說：「其實沒有很可怕，陶子姐要不要試試看。」陶晶瑩則是抱著郭書瑤求救，自稱有受傷，真的不行嘗試。

《哈囉!毛小孩 》主持群與來賓合照，籃藍（左起）、李蒨蓉、陶晶瑩、納豆、熊爸、曹佑寧、黃偉晉、許富凱、郭書瑤。（台視提供）

本集邀請狗來賓PK才藝，其中的米克斯犬「瓦力」訓練過後，會撿寶特瓶放進回收籃、還會算數，現在經常到校園當「推廣大使」，讓更多人認識米克斯，許富凱直呼感動：「經由這些活動和才藝，讓更多人喜歡米克斯，進而去認養我覺得是很棒的事情。」