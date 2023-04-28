開車要注意前方！新北市五股區今(28日)下午發生一起追撞車禍，當時一輛婆媳雙載機車在成泰路一段、蓬萊路口待轉時，一輛小貨車疑似未注意前方車輛，竟從後方追撞雙載機車，造成機車被撞飛到對向車道撞上對向來車，所幸對方及時煞停未輾過婆媳二人，否則後果不堪設想。

這起車禍發生在今日下午3時許，當時47歲陳姓女子騎機車載著買完菜的婆婆65歲戴姓老婦返家，二人騎車沿成泰路一段行駛，到路口待轉準備左轉中興路時，後方駕駛小貨車的27歲李姓男子疑似未注意前方車輛，竟從後方將機車撞飛。

衝擊力道之大一度將機車撞到從路面彈起，婆媳二人與機車一起被撞推到對向車道，與對向駛過路口轎車又發生二次撞擊，婆媳二人這時也摔倒在地，所幸當時發生擦撞的對向車輛車速不快，否則後果不堪設想。

車禍造成婆媳二人雙腳擦挫傷、頭暈，警消趕抵現場後，緊急將二人送新北市輔大醫院救治，幸無生命危險；全案不涉及酒駕，而肇事原因仍有待釐清。