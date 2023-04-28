宋慧喬出道27年終獲肯定。（摘自TikTok）

李星民時隔8年再度奪下百想視帝。（摘自TikTok）

韓國影視界盛事「第59屆百想藝術大賞」在28日登場，由申東燁、朴寶劍、裴秀智擔任主持人，今年也誕生了多部優秀的電視劇，視后堪稱競爭最激烈的死亡之組，出道27年的宋慧喬首度憑藉《黑暗榮耀》奪下最佳女主角獎，視帝則給呼聲最高的《財閥家的小兒子》李星民。

宋慧喬上台後不忘先引用劇中台詞高喊「我得獎了，涎鎮啊」，讓全場笑翻，接著一一點名幕後工作人員，「如果沒有那些人的話應該就不會有文同垠了，真心感謝彌補文同垠不足的安吉鎬導演。總是在我身邊的妝髮造型組，我愛你們。我得到這個獎，金銀淑作家應該也感到很榮幸吧，感謝她把文同垠交給我。希望媽媽可以久違地開心一下」。

李星民時隔8年，繼《未生》後，再度以《財閥家的小兒子》中「陳養喆會長」一角奪下百想視帝，他一上台便幽默喊「我女兒（金信祿）落榜了，我女婿（金度賢）也落榜了，我坐在台下一邊拍手一邊想說如果連我都落榜的話該怎麼辦，謝謝百想幫我圓了這個體面」，還不忘提及劇中孫子宋仲基，「據說他現在在很遠的地方」，最後也感謝老婆和女兒。