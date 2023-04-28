浩子和李霈瑜（大霈）主持的《HiHi導覽先生》才剛迎來第2季，就傳出主持人鬧失蹤，節目一開場只見大霈獨挑大樑，卻不見搭檔浩子，讓她邊找浩子邊抱怨：「錄影前，浩子哥說他有一點累要去逛逛，但要上班了還沒看到他，這場的通告費要給我是不是？」懸吊在半空中的浩子忍不住出聲：「我在這裡。」

節目一開場，李霈瑜（下）一度找不到主持搭檔浩子。（公視台語台提供）

在半空中一刻也閒不下來的浩子，一下當超人、一下優遊自在的游泳，原本想帥氣登場，最後不忘搞笑說：「攝影棚上面的兩盞燈也修好了！」藝人領隊瑞夫見狀開玩笑地表示：「原本想說浩子哥不見，要跳出來充當一下主持人。」浩子聽聞馬上反擊，叫瑞夫好好講，兩人有趣的互動，笑翻現場。而想當「超人」卻不是件簡單事，錄影結束後，浩子坦言，「很感謝專業技術人員守護在旁，但其實吊上去時腳有抽筋，因為吊掛時，身體施力方式都不一樣。」在錄影現場都沒有人發現，相當敬業。

待在「平地」很無聊的大霈，一臉困惑今天節目主題到底是什麼，浩子才回答原來是導覽先生吳秉軒平時工作必須爬高修剪樹木，領隊瑞夫更驕傲地指出，全台灣同時擁有攀樹師及樹藝師的執照，僅有六、七位。另一位領隊阿松則不甘示弱地說：「沒有鳥去散播那些種子，怎麼有樹可以繁衍？」原來阿松推薦的導覽先生許財是最全能的鳥類解說員，愛鳥成痴的他，甚至戒菸、戒酒、戒賭博，現在他老婆只要看到鳥，都會對牠們說：「謝謝！」只要一提到鳥，許財的眼睛馬上發光，甚至被浩子稱讚學鳥叫聲學得很像，許財自嘲地說：「我做人很可惜啦。」惹得眾人哄堂大笑。

阿松也分享自己與家人的賞鳥經驗，只要心情煩躁，他就會騎著摩托車載老婆去社子島，當太陽下山時，白鷺鷥一群飛出去，看起來很壯觀而且又很療癒。浩子興奮地說，他在家附近看得到鷹，常常抬頭就能看到大冠鷲在飛，另一旁的大霈接著分享她去屏東「觀落鷹」的經驗，浩子聽聞臉色大變，眾人馬上大喊：「阿嬤！」大霈緊張地連忙解釋：「不是阿嬤啦！是到屏東滿州看落鷹。」全場意會後不禁大笑。