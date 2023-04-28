中國疾控中心周報28日發表文章《預先計畫的研究：新冠疫苗對新冠病毒奧密克戎變異株感染和症狀的有效性——中國，2022年12月至2023年2月》，文中推測從2022年12月至2023年2月期間，全大陸超過82％的人口感染新冠病毒，且指出接種新冠疫苗加強針6個月內，對預防感染和症狀方面是有效的。

根據《北京晚報》報導，據中國疾控中心報告，從2022年12月至2023年2月，研究團隊對大陸31個省級行政區進行4次線上調查。使用匿名問卷，收集參與者的性別、年齡、地址、職業、疫苗接種狀況、疫苗類型、自上次接種以來的時間、感染狀況（症狀、診斷日期和診斷方法）以及感染的同居者人數等資料。

最終研究結果顯示，自我報告的感染率在2022年12月19日至21日達到峰值，截至今年2月7日，全大陸有82.4％的人口感染了新冠病毒。

此外，該研究結果也表明，接種新冠疫苗加強針可以有效預防新冠症狀的發生，包括發熱、鼻塞、鼻漏、咽喉痛、咳嗽、咳痰、頭痛、肌肉酸痛、厭食、疲勞和低血糖等。

而當接種新冠疫苗加強針3個月內，對預防Omicron變異株感染的有效性為40％，接種後3到6個月為37.9％。另對預防新冠病毒感染症狀的有效性為48.7％至83.2％，3到6個月為25.9％至69％。

但研究團隊表示，該研究存在一定的局限性。包含研究參與者在全大陸各地分佈並不均勻，沒有收集參與者的感染史，有可能導致結果的偏差，同時有限樣本量也可能會導致相對較大的信賴區間。