花蓮縣玉里火車站旁鐵路局宿舍今傍晚5時許竄出大火，現場主要是木構造平房、鐵皮加蓋，火勢一發不可收拾，但平時應該沒人居住，怕有遊民在屋內，消防局大約在半小時後壓制火勢，入屋搜查。隨後發現起火的木造平房，是由縣府列入文資保存老建物，文化局強調，平房資產屬台鐵，原則上是由台鐵管養維護，今天遭受火災後，將盡速派專業團隊現勘，評估後續修復等建議。

玉里鐵路局列文資的木造平房宿舍，遭大火焚毀。（民眾提供）

今天傍晚五時許，目擊民眾說，現場火勢很大、濃煙不斷冒出，木構造建築火勢一發不可收拾，燒成一片，至少5間房屋遭波及！消防局說，出動玉里、東里、三民、觀音、富里共11車、13人到搶救。大約半小時壓制火勢，所幸沒有釀成人員傷亡意外。

玉里車站鐵道宿舍群列文化資產。今天傳出火警。（文化局官網）

被大火吞噬的木造房物，根據文化局文資產物列管記載，玉里車站鐵道群宿舍，為玉里車站日治時期台東線道第一期自花蓮港至樸石閣（玉里）之南端點站，是東部鐵道開發重要一環，因此站區有組織完整、規模較大且型態多樣之生活聚落，其宿舍群反映東部鐵道發展脈絡及玉里本地之整體環境與特色。

玉里車站鐵道宿舍群列文化資產。今天傳出火警。（文化局官網）

文資紀錄指出，玉里車站鐵道宿舍群為獨棟官舍、共濟官舍、本島人官舍及其他附屬設施所構成，其構成單元、聚落組織及紋理，係東部縱谷鐵道沿線少見之鐵道宿舍群，且以此宿舍群為核心發展出驛前商業聚落，具建築及產業特色。

文化局記載，現存1930年代之共濟官舍及本島人官宿，1960年代改建之磚造宿舍，可呈現不同階段的鐵道宿舍歷史及建築技術、材料與工法等特徵，具鐵道史1930-1960年代重要參考價值。

花蓮縣文化局文資科長黃用斌表示，玉里車站鐵道宿舍群，縣府已依文資法第40條辦理保存及再發展的上位計畫，去年12月剛完成成果報告，並邀所有權人台鐵等單位參與審議程序，瞭解聚落範圍內建物需先保存，未來如有修復及再利用規劃等程序，台鐵的修復再利用計畫則尚未啟動。

黃用斌說，這處文化資產的所有權屬於台鐵，原則上是由台鐵管養維護，今天遭受火災後，將盡速派專業服務中心團隊現勘，了解毀損情形，並做紀錄，做出後續評估建議。