閎康表示，公司今年加大全球布局力道，以及提高技術門檻，拉大與競爭者距離策略下，營業收入創歷年單季新高，並且營業利益率成長率高於公司營收成長率，繳出亮麗獲利成績單。
閎康自成立以來，即非常重視誠信經營理念，第九屆公司治理評鑑評核作業成績揭曉，公司治理分數連跳二級，進入前20％的前段班行列，未來將持續精進公司治理，為公司未來長遠成長打下更穩固的基礎。
半導體檢測大廠閎康（3587）公布第一季自結財報，營收為11.41億元、年增27.66％，毛利率36.63％，營業利益率16.74％，稅前盈餘1.92億元，每股稅前盈餘3.1元，創歷年第一季同期新高。
閎康表示，公司今年加大全球布局力道，以及提高技術門檻，拉大與競爭者距離策略下，營業收入創歷年單季新高，並且營業利益率成長率高於公司營收成長率，繳出亮麗獲利成績單。
閎康自成立以來，即非常重視誠信經營理念，第九屆公司治理評鑑評核作業成績揭曉，公司治理分數連跳二級，進入前20％的前段班行列，未來將持續精進公司治理，為公司未來長遠成長打下更穩固的基礎。
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