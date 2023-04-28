國民黨2024總統提名人選仍未確定，被視為熱門人選的新北市長侯友宜近日開始接受總質詢，也藉機拋出國政和兩岸論述。昨( 27 )日，侯友宜提出「中華民國是『杯子』、台灣是『水』，都是共生體，杯破水覆」的說法，引發各界討論。前立委郭正亮今( 28 日)表示，侯友宜的論述跟總統蔡英文「中華民國台灣」的用詞，其實兩者差別不大，都是說中華民國是法律架構、台灣是我們生活的家園；反而是副總統賴清德和民進黨要不要繼承「蔡英文的四個堅持」，是綠營接下來的考驗。

侯友宜昨在議會備詢，有藍營議員做球向他提出兩岸是不是敵人等問題，侯友宜也拋出兩岸論述，稱「中華民國就像是咱的杯子，台灣是咱的水，咱都是一個共生體」。

郭正亮今在《新聞大白話》節目中表示，侯友宜「杯水論」其實是聯合報副董事長黃年的比喻，而黃當年的意思是說「中華民國是法律架構」，水就是台灣的社會、是家、是各種認同和價值；而之後也有很多政治人物也都表達相同概念，只是用詞不一樣，像是「中華民國是我們的國家，台灣是我們的家園」等等。

「侯友宜的論述其實跟蔡英文的差別不大」，郭正亮解釋，在許多場合蔡都是「中華民國」和「台灣」互用，正式場合就說「中華民國台灣」，也沒有把中華民國丟掉。反而是賴清德說「台灣和中國要成為兄弟之邦」，若換蔡英文要說也會改成「中華人民共和國與中華民國互不隸屬，但希望成為兄弟之邦」，因為用中國跟台灣對比就不是法律上的概念，蔡英文是學法律出身，所以講話會按法律、精確的說。

郭正亮也提到，有個朋友跟他說，民進黨都在討論水的部分，「對民進黨來說，中華民國只是杯墊」，不是杯子。對於民進黨立委林俊憲、王定宇都發文攻擊侯友宜的杯水論，郭正亮直言，這些人根本沒有要認真討論侯的論述，他也反問綠營，「蔡英文說中華民國台灣也是有中華民國四個字，那請問蔡英文講的中華民國是什麼？難道不是一個杯子嗎？難道不是一個法律架構嗎？民進黨有修憲嗎？」

郭正亮說，台灣目前的法律架構就是中華民國，否則無法解釋「中華民國台灣」的用法，林俊憲、王定宇等人講中華民國會咬到舌頭、根本講不出來，但賴清德現在就要面對中華民國、接受蔡英文四個堅持，那要不要接受這個法律現狀的定位，就是民進黨要處理的考驗。