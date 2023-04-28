就公開資訊顯示，最新出爐的永豐金控董事名單中4席一般董事與目前相同，包括：現任永豐金控董事長陳思寬、永豐金總經理朱士廷，以及永豐銀董事長曹為實與現任永豐金控董事葉奇鑫。

3席獨董候選人選，除了潘維大為現任永豐金控董事外，新任獨董候選人分別為蘇慧貞與馬文玲。

蘇慧貞為哈佛大學公衛學院環境衛生科學博士畢業，現任國立成功大學醫學院工業衛生學科暨環境醫學研究所特聘教授，是前任成大校長。據了解，永豐金控子公司永豐銀行與國立成功大學的產學合作長達六年，雙方熟悉、合作關係良好是此次被延攬的原因。

馬文玲則是交大管理科學研究所碩士，過去為外銀體系出身，歷任過花旗銀、匯豐銀、瑞銀、渣打銀消金、財管部門，也曾任野村投信總經理、安本標準投信總經理與業務行銷長等，今年甫從野村投信總經理之位退休，就被永豐金延攬為獨董。

面對充滿挑戰的總體環境，永豐金控持續發揮「監督管理」、「策略領導」及「綜效發揮」三大核心功能，去年合併稅後淨利達新台幣159.61億元，每股稅後盈餘為新台幣1.40元，權益報酬率10.08％，繳出相當亮麗的成績單。永豐金控2022年至2024年中長期策略聚焦數位、跨境、整合及永續四大主軸，去年已展現具體成效。