去年8月間，台南某長照中心被爆出有女護理師猥褻住民阿公，替阿公打手槍直播賺取外快，過程裸露下體、自慰等，經台南檢警追查，該名涉案27歲李姓女護理師暱稱「護溼辣嬌」，在UT網站直播猥褻影像，1個半月賺進25萬元，台南地院審理後，將她依網際網路供人觀覽猥褻影像罪，判處拘役50日，沒收所得25萬元。

根據檢警調查，該名女護理師去年任職於某長照中心，去年6月中旬至8月間竟多次在長照中心的病房、辦公室處所，裸露自身下體、以按摩棒自慰，還直播幫阿公打手槍的畫面。女護理師離譜行徑遭爆料後，引發輿論譁然，有人還因此戲稱，這難道是極樂養老院？

台南市政府社會局當時一獲報，即與衛生局啟動聯合調查，認定該私立老人長期照顧中心未善盡督導管理，依老人福利法裁處6萬元罰鍰，並公告機構名稱及負責人姓名，限期1個月內完成改善，並於14日內提出改善計畫，經查涉案的是女員工並非護理人員，該名女員工也於案發後離職並接受調查。

全案經台南地院審理，認李女將猥褻影像上傳直播網站供人觀覽，藉此賺取金錢，敗壞社會善良風俗，不過，考量她犯後坦承犯行，態度尚可，兼衡其犯罪動機、目的、手段與情節等，認她犯以網際網路供人觀覽猥褻影像罪，處拘役50日，李女直播收入25萬元報酬一併沒收。