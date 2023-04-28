共軍偵打一體無人機「TB-001」首度逆時鐘繞台。(日本統合幕僚監部）

外號「雙尾蠍」的大陸TB-001偵打一體無人機，27日逆時針繞台一圈，引起關注。對此，前立委郭正亮認為，顯然它是來巡查的，無人機繞過整個東部，搞不好會繞到蘇澳，看看有無放軍艦之類。因為台灣整個東海岸，從蘇澳到台東，我們的保存戰力本都放在這一邊，大家也預期會發生這樣的事，只是早晚問題。

郭正亮今(28日)在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，TB-001航程達6000公里，整體載重3.2公噸，載彈可以有250公斤。聽說最新型的001D，可載重6倍炸彈，達1500公斤。一般認知為斬首武器，會防不勝防。這架無人機並不小，長10公尺，雙翼展開20公尺，是偵打一體，所以可以在高空鎖定目標攻擊，不只可以蒐雷達參數，還可以鎖定目標攻擊。

郭正亮接著指出，大陸是在秀TB-001的航程，這叫遠端遙控，所以會增加偵查的難度。因為大陸總不能每次都讓航母、艦載機過來，由於無人機有偵查功能，顯然它也是來巡查的，無人機繞過整個東部，搞不好會繞到蘇澳看一下，比如有無放軍艦之類。因為我們整個東海岸，從蘇澳到台東，保存戰力本都放在這一邊，大家也預期會發生這樣的事，只是早晚問題。

郭正亮認為，大陸這一次只派1架TB-001無人機，是在測試它的航程以及遙控的穩定程度，看能夠拍到什麼，如果可以發揮一定的作用，我們以後可能就會常看到。