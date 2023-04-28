有主播界「小隋棠」之稱的黃若薇日前接下《請問老闆？》主持棒，首集邀來得意假髮的執行長鍾日生，美髮師出身的鍾日生幫很多明星藝人做過演出所使用的假髮，除了包括陳美鳳、蔡依林等藝人，連港星張敏都慕名而來，沒想到竟意外遭到黃若薇靈魂拷問，二度淚灑攝影棚，讓鍾日生坦言被問到的剛好是他的死穴，還大讚黃若薇真的很懂他。

由於鍾日生小時候家境不好，常有一餐沒一餐，家裡都派他去領救濟米，看到同學排隊拿自家的米去給人家爆米香，他也跟著去，沒想到因為救濟米大多是米糠，當場被老闆嘲笑米太小不能爆，讓他自尊心受創，因此出人頭地，立志成大事成為他最大的目標。

黃若薇有主播界「小隋棠」之稱。（東風衛視提供）

當黃若薇提及這一塊，一句話就讓鍾日生淚灑現場，落下男兒淚，意外的節目轉折，也讓許多大學生都驚呼「原來企業家也有這一面」，還有學生在現場隔空喊話「惜惜」老闆，黃若薇直呼：「這個節目真的很不一樣，有笑有淚，有的老闆不怕得罪人，勇敢說出真心話，有的老闆現場就捲起袖子做菜給同學吃，讓同學都嗨翻衝上台！」《請問老闆？》於29日起每周六晚間8點在東風衛視播出。