索尼表示，電玩與娛樂科技部門上季業績轉疲，但影像感測器與音樂部門適時補上，單季營收達3.064兆日圓，較去年同期大增35％，淨利同步上揚15％來到1,281.6億日圓。

影像感測器部門上季營業獲利達317億日圓，年增約兩倍，音樂部門獲利也增至604億日圓，電玩部門單季獲利下滑至不到390億日圓，娛樂科技部門甚至轉為虧損。

不過，在電玩與晶片部門雙引擎挹注下，索尼去年會計年度全年業績拉出長紅，營收達11.5兆日圓，營業獲利則達1.18兆日圓，不僅超出財測，還雙雙締造歷史新高。

索尼指出，公司業績長紅的最大功臣為電玩主機PS5，去年全年狂銷1910萬套，高於原先預估的1800萬套，較前一個年度的1150萬套更成長將近1倍，當時因為供應鏈問題而影響銷量。

不過，新年度展望部份則偏保守，全年營收可能持平於11.5兆日圓，全年營業獲利估衰退3％至1.17兆日圓。