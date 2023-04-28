知名作詞人方文山28日出席藝術展覽記者會。他展出逾30件作品，包括1.8公尺高《龐克貓-紅顏如霜》周杰倫（周董）X方文山聯名款及重達180公斤《之外有千里》蒸氣龐克風大型裝置藝術。周董先前一看到他們聯名款作品驚訝讚嘆：「哎呦！」方文山也透露，周董當時可能沒有想到會能把《紅顏如霜》變成立體公仔。

他也分享，《龐克貓-紅顏如霜》的創作靈感是觀察周董在專注創作時，完全不受外界干擾，「他（周董）一錄音就很專注，連排骨便在外面當涼了也不吃，我寫歌詞都在深夜的時候，很專注、孤單，自己跟自己的對話，創作要有很多想法、歷練等，我覺得創作人在想法上都會人格分裂。」

方文山、周杰倫合作長達23年，被問及替周董寫歌、創作藝術哪項比較難？他猶豫一會兒笑說，幫周董創作較困難，更分享周董新歌〈還在流浪〉一開始是周董講述想像在大峽谷的故事，他則把周董口述畫面化為歌詞，但周董起初有不滿意的地方，他們也花不少時間討論才修改完成。

2人會有意見不合？方文山笑說，早期比較常有這種狀況，「詞曲是歌手的，我比較像是電影裡的編劇，歌手是導演，詞曲就是聽他的。」

方文山今日透露，周董最近在香港忙籌備「嘉年華」世界巡演香港站，至於台灣站？他直說，他們之前都有一些想法，不過日期、場地都還不確定，也不一定是今年，但強調一定會在台灣開唱。最近與周董有新合作？他說，現在先等周董巡演告一段落，粗估要到秋天才能開始討論新專輯。