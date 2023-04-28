鳳小岳近日推出台語新歌〈風車〉，由鳳小岳作曲、金曲台語歌王伍佰作詞，金曲最佳單曲製作人陳君豪共同製作。為符合新歌講述「飄撇」男人仍懷抱的赤子之心，鳳小岳邀來7歲混血帥兒「小木耳」入鏡，父子首度同框拍MV互動為驚喜彩蛋。

鳳小岳日前拍攝新歌MV，盼回歸自己在台灣長大的草根性。（環球音樂提供）

他當天耐心在一旁幫兒子導戲，由於現場有不少兒子熟悉的面孔，因此害羞的小木耳也顯得相當自在與放鬆，「就是一個出來玩的概念」，對於兒子的表現，鳳小岳也自豪說：「滿意啊！當然滿意呀！」只是從傍晚才開始拍攝，小木耳靦腆表示：「很好玩，但真的太累了，以後不拍了。」但隔天一睡飽，又忍不住跟媽媽說：「下次改白天拍就可以，很好玩。」還一直問何時可以在YouTube上看到MV，期待想讓同學欣賞。

鳳小岳日前拍攝新歌MV中，自剃平頭。（環球音樂提供）

他特地回到成長時期最熟悉的士林區取景，更主動提出要在MV中自剃平頭，表示，現在要開始發片、唱歌，「好像是一個重新開始的狀態，我覺得剃頭髮這件事情，可以把過去的一些給忘掉。」