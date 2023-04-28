睽違三年，再度回歸實體活動的《香港澳門米其林指南 2023》本月揭曉，五度蟬聯臺北米其林三星頤宮中餐廳行政主廚陳偉強再度受邀，至香港澳門米其林指南典禮當晚登場的晚宴，與其他六位世界名廚攜手以八道星級佳餚，演繹心中的香港滋味，向家鄉香港致敬，連袂打造星光閃耀、美味卓絕的舌尖饗宴。

出身香港，12歲就在香港開啟廚藝生涯、並以粵菜料理聞名的陳偉強主廚，對於廚藝學習起點的家鄉自是懷抱著深厚的情感，不論是兒時的香港飲食記憶或者早期的香港學藝經歷，都成為其對食物最初的啟蒙，為其注入源源不絕的創作能量。

這次率領頤宮中餐廳團隊為晚宴精心設計第二道前菜-「百花和牛啡香捲」，特別以蟬聯六屆官方指定咖啡夥伴-Nespresso Peru Organic 咖啡入菜，創意選用與咖啡絕妙搭配的A5和牛，取傳統港點炸物為靈感，巧妙展現主廚心目中香港兼容並蓄的多元美食精神。

「百花和牛啡香捲」外觀看起來像是港點的炸物，但賓客一刀切下就會發現內有乾坤。使用與咖啡意外合襯，且油脂分布勻稱的A5和牛，將表面煎至金黃焦香，再將和牛放入含有果香與草本香的咖啡特調滷汁內，以小火慢煮兩小時，巧妙結合和牛本身油脂和香氣，展現出和牛細緻的口感與濃郁肉香味。同時為了平衡和牛的豐富油脂，特別裹上蝦漿，並用金絲麵線捲起入油炸，以增加酥脆的口感。一口咬下，內有多汁甜美且滋味細膩醇厚的和牛，後勁則是帶出咖啡果香纏繞於嘴中，充分展現米其林三星主廚不凡的創意與深厚的功力。

香港、澳門為繼日本後第二個被納入《米其林指南》評選的亞洲城市，今年於擁有現代中國風裝潢的五星級澳門上葡京綜合渡假村（Grand Lisboa Palace）舉辦典禮及晚宴，對於以香港為起點，落腳台灣發揚粵菜的頤宮中餐廳行政主廚陳偉強而言，能受邀在這場港澳年度頂級餐飲殿堂盛事，為當屆新出爐的米其林星級餐廳慶賀，及來自世界各地500位賓客親自掌杓，別具意義。

陳偉強主廚表示，非常榮幸能夠將這道融合不同文化與烹調技巧的「百花和牛啡香捲」於發佈會現場呈現，讓所有賓客品嘗這款融匯我對於香港的美食記憶與多年廚藝累積的粵菜技法，所設計的創新菜餚，也是我獻給家鄉的致敬之作。