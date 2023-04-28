台灣「羽球一姐」戴資穎今天在亞洲錦標賽女單8強遭遇中國大陸女將何冰嬌，首局表現大起大落，前段5分領先沒能守住，技術暫停後竟連丟11分，以14比21讓出。所幸小戴次局表現沉穩，從3平後一路領先，以21比16扳平局數，決勝局更從7分落後下耐心反攻，反以21比18逆轉挺進4強。

戴資穎過去對何冰嬌以12勝4敗占優，上次交手是上月全英公開賽8強，小戴只花33分鐘就以直落2勝出，也是近來對戰2連勝。今天開局小戴打得很順，未料7比2領先後發生幾次失誤，加上何冰嬌的殺球拉開角度，小戴連丟6分反而落後。

所幸小戴在8比9落後時，與何冰嬌多拍來回後吊後場落地得分，何挑戰失敗，氣勢又回到小戴這邊，接著一記殺球讓何冰嬌跪地勉強接回，小戴立刻一個箭步補上一拍得分。然而小戴在12比9領先後突然斷線，連續發生出界、掛網失誤，被何冰嬌連拿11分逼出8個局點，小戴救回兩個仍遭對手扣殺得分，先丟1局。

次局小戴從3平後一路領先，儘管中段又出現12比9、12比10她在首局崩盤時的比數，但這次小戴沒有重蹈覆轍，尤其一次假動作騙得何冰嬌急速往前，卻突然變招吊向後場，讓何冰嬌轉身不及跌坐在地，更令人拍案叫絕，逐步拉開到7分領先，並靠何冰嬌擊球過長出界，以21比16扳平局數。

決勝局戰況高潮迭起，小戴在6平後連丟7分，卻沒有放棄，憑藉體力與韌性與何冰嬌纏鬥，包括來回31拍、44拍的兩度僵持，最終都由小戴拿下關鍵分數，後者更一舉追成18平。年長兩歲的小戴體能完全輾壓何冰嬌，先以一次網前救球讓對手攔截不及打出界外，接著兩分都取得主動攻勢，最後以一記直線殺球讓何冰嬌撲接出界，結束這場歷時64分鐘的激戰。