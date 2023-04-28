越來越多人會使用牙線來徹底潔牙，但牙醫表示，有90%的人使用牙線的方式是錯誤的，例如牙線放入牙縫後不能只是隨便刮一下就取出，而是應徹底刮除兩側牙齒的牙菌斑。此外，別因牙齦被牙線刮出血就停止潔牙，因為牙齦出血常是因牙菌斑過多導致，所以牙齦輕微滲血時，反而應該用牙線把該處刮乾淨。

目前在美國擔任牙醫師的Grace在其YouTube頻道指出，有90%的人牙線使用方式是錯誤的。她表示，使用牙線潔牙時，應將牙線拉長，使用不同段牙線來清潔不同處牙縫；另外，當牙線進入牙縫後，不是放入後就立即取出，而是要深入牙縫間，上下刮除牙菌斑，且牙線要在兩邊牙縫都重複動作後，才能更換位置、清潔其他牙縫。

台灣牙周病醫學會前理事長林世榮今（28日）受訪時表示，不當使用牙線傷害牙齦的情況並不罕見，例如牙線一進入牙縫就一路往下鋸，可能會鋸出撕裂傷，進而傷害牙周組織；「而且，一路往下鋸不能真正潔牙，容易讓牙菌斑產生，而導致牙周病。」

林世榮並提醒，有些民眾發現牙齦被牙線一刮就出血，立刻停止清理，但其實牙齦會出血，常是因牙菌斑太多，所以當牙齦輕微滲血，反要用牙線把該處刮乾淨，以防牙結石滋生。

至於牙縫較大、牙周病較嚴重的民眾，林世榮提醒，要依牙縫大小選擇尺寸合適的牙間刷，才能確保潔牙效果及牙齒健康。