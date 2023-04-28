繼林靖軒2010年在亞青田徑賽男子跳遠奪金後，子弟兵新住民古帕辛有機會接棒教練林靖軒，在2023年亞青奪金寫佳話。就讀北科附工的古帕辛在本屆全中運高男跳遠決賽7.62達標亞青，這個成績優於上屆亞青田徑賽金牌。但3月初申請入我國籍的他，要趕在5月2日選訓會議前拿到護照，看來已是不可能的任務，除非內政部肯幫忙。

印度籍的古帕辛連兩屆全中運寫下驚奇，2月港都盃跳出個人最佳7.23公尺的他，在全中運就以7.62達標亞青，而且這一跳風速不多不少剛好是順風2.0，如有神助又不影響紀錄認定，堪稱是「超完美結局」。

古帕辛是否能披中華隊戰袍出賽亞青還是未知數。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

古帕辛說：「太不可思議了！我完全不敢相信這是我跳出來的，原本想說這次能站上7.4公尺就算超水準，而且那一跳我以為起跳有超板，結果看到老師舉起白旗，接著板子秀出7.62，我開心地跟猴子一樣跳來跳去，亂吼亂叫。」

9年前隨父母由印度來台定居的古帕辛，全家篤信印度教，相信每個地方都有神的他，除了感謝教練林靖軒的指導外，賽後也忙著跟沙坑、跟跑道說謝謝。

「謝謝神！前幾天大風大雨，跳遠場又是逆風，但上場當下剛好沒有什麼逆風，大部分是順風，而且風速還剛好在列入紀錄規定的上限，真的如有神助。」他秀出戴在脖子上的項鍊說：「這是印度的猴神，衪是大地的孩子。」

古帕辛達標亞青後面臨的困境是，印度籍的他可以代表中華隊出賽嗎？對於這一點，古帕辛也很期待，他說申請入中華民國籍已在跑流程，但哪一天能核准下來他自己也不知道，但真的很想披中華隊戰袍出征亞青田徑賽。

古帕辛表示：「我的父母都是工程師，家裡只有我一個運動員，他們希望我好好唸書，還好外公力排眾議，我也愛我的母國，但我的田徑原點在台灣，找到我能力的教練還有老師都在這裡，代表台灣參賽我覺得理所當然。」

古帕辛師出名門，教練林靖軒最佳成績8公尺11，是2012年倫敦奧運國手、2010年亞青田徑賽男子跳遠金牌得主，那也是最近1次中華隊在亞青跳遠奪金，古帕辛7.62的成績，超越上屆亞青冠軍7.61，很有機會再為中華隊奪金。

目前最大的問題是，亞青田徑賽6月就要在南韓舉行，中華民國田徑協會選訓會議5月2日召開，接下來又碰到連續假日，要趕在5月2日前讓古帕辛成功入籍難度不小。