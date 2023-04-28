台灣的救護車市場中，福斯商旅的占比高達85％，有著多元用途的Kombi車型，擁有極大的彈性空間可作為打造福祉車，以及救護車的最佳車款，不僅長期獲得捐贈人及受贈單位的推薦與廣泛使用，同時更取得全台消防局及衛生單位、民間救護車公司、各大醫院等醫療機構的高度青睞與信任，成為台灣專業救護車的第一首選。

國內救護車市占率達85％的福斯商旅於國片「速命道」試映活動中，同步播放並分享第一線救護人員的執勤經驗。影片中兩位醫護人員的真情分享，也呼應了「速命道」電影中刻畫了第一線醫護人員的辛勞。福斯商旅以【在生命的最前線 與你同行】影片向這群為了每一條寶貴生命穿梭在大街小巷的無名英雄，致上最高敬意。未來，福斯商旅將會繼續秉持＃WeNotMe品牌理念努力往前邁進，期望再為社會盡一份心力。

面對十萬火急的即刻救援任務，每分每秒都是關鍵！欲將傷患從事發現場載送至各醫療院所的過程、新生兒的誕生，或是緊急器官的運送等，高速馳援的救護車是緊急救助的重要角色。福斯商旅為確保每位乘員的行車安全，皆以最完善、高規格的行車防護，全力守護乘員每一段救護路程；對於醫護人員執勤作業上，Kombi車型具極大彈性的內部空間，可對應各種醫療器材進行最佳化的改裝配置：包含氧氣面板、折疊式擔架床組、頭部及軀幹固定裝置、加護急救箱、無線電對講機等多項急救設備，給予緊急救援最妥善的醫療支援，同時可讓醫護人員安心搶救，亦能讓病患獲得最好照護。

福斯商旅Kombi車型提供平頂車型與高頂車型的雙重選擇，其中高頂車型不僅是台灣救護車市場唯一高頂車型，除方正寬敞挑高的車室空間，可提供救護人員最好的車內工作環境外，亦可讓傷患者得到最妥善的醫療照護。除此之外，在車輛安全配備上，全面搭載ESP電子行車穩定系統、ABS防鎖死煞車系統、Cross Wind Assist側風穩定輔助系統、EBD電子煞車力道分配系統、MCB二次碰撞預煞系統以及斜坡起步輔助、駕駛疲勞警示等多項主被動安全配備，可在執行緊急救護任務之餘，同時給予全車乘員最極致的安全守護。福斯商旅Kombi車型不僅為全台救護車中同級唯一德國製造，更提供完善貼心的安全設計，以及絕佳的車身剛性，給予乘員全方位的行車安全保護。

緊急救護工作是一場與時間賽跑的競賽，在分秒必爭的時刻，需要的是最可靠的後盾！福斯商旅為保障所有乘員的行車安全，在搶救生命的關鍵過程中，皆以最完整的保護給予最高規格的行車防護。同時，福斯商旅也呼籲國人應先禮讓救護車通行，不只維護救護車輛與用路人當下的行車安全，亦可增加搶救效率！期許國人共同提升友善的救護環境，有效降低救護車行車安全高風險。