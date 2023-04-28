綠茵此次競拍股數1,656仟股，公開申購股數464仟股。此次參與投標共1,836筆，合格標單共1,781筆，28日開標結果最低得標價格90元，最高得標價格106元，得標加權平均價格為91.78元。

另依規定，汎銓競拍競價拍賣最低承銷價格為56.20元，本次辦理公開申購價格為68元，5月3日至5月5日為公開申購期間，9日公開抽籤。

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