綠茵此次競拍股數1,656仟股，公開申購股數464仟股。此次參與投標共1,836筆，合格標單共1,781筆，28日開標結果最低得標價格90元，最高得標價格106元，得標加權平均價格為91.78元。
另依規定，汎銓競拍競價拍賣最低承銷價格為56.20元，本次辦理公開申購價格為68元，5月3日至5月5日為公開申購期間，9日公開抽籤。
綠茵（6846）初次上櫃普通股股票承銷案，採用競價拍賣以及公開申購方式辦理，28日競拍結果均價為91.78元，公開申購價格為68元，5月3日至5月5日為公開申購期間。
綠茵此次競拍股數1,656仟股，公開申購股數464仟股。此次參與投標共1,836筆，合格標單共1,781筆，28日開標結果最低得標價格90元，最高得標價格106元，得標加權平均價格為91.78元。
另依規定，汎銓競拍競價拍賣最低承銷價格為56.20元，本次辦理公開申購價格為68元，5月3日至5月5日為公開申購期間，9日公開抽籤。
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