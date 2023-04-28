謝金燕與李李仁曾在《意難忘》中飾演父女而結緣，這次《來吧！營業中2》特別邀請李李仁擔任星之沙龍代理總監，兩人睽違近20年重聚，讓謝金燕開心表示：「有李仁哥在就是安心！李仁哥的個性就像里長伯一樣面面俱到，親切又超級阿莎力，相信會幫星之沙龍帶來不一樣的感覺和動力！」

李李仁一進到星之沙龍便展現驚人效率與行動力，迅速掌握各部門情形，開工前對於上街攬客的成效雖有遲疑，但仍自信滿滿；不料現實太殘酷，被路人連連拒絕後，竟讓李李仁嬌嗔哭喊：「他們都不理我」。被問及攬客初體驗的李李仁則表示：「原本覺得這挑戰應該還算簡單，沒想到真的會被拒絕，一開始打擊有點大，當下有點想哭想回家，但過程中笑料不斷，團隊也很幫忙，大家可以期待一下！」

李李仁被路人接連拒絕後哭喊：「他們都不理我」。（圖／TVBS提供）

而他也開玩笑霸氣表示：「我今天來就是跟老朋友們好好聚聚，營業額一定達標的！因為我的經營策略就是不管目標多少，我出！」

謝金燕特別帶領修杰楷與楊銘威外出挑戰新人婚紗造型，未料趁著謝金燕忙進忙出時，調皮的楊銘威與修杰楷卻扮起新婚夫妻開始演狀況劇，鋼鐵直男楊銘威甚至大膽表示：「挑婚紗是老公的一大折磨，因為每件看起來都一樣」，求生欲極低的大爆男人真心話，也引發在場已婚男性工作人員深表認同與支持。