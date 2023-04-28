北市警松山分局結合弘道老人福利基金會、國泰慈善基金會及國泰人壽專招萬和通訊處，舉辦「防詐應用工作坊」犯罪預防宣導活動，以有趣、好玩、簡單的方式，教現場長輩識詐、防詐。

警政署統計，去年1月至10月詐欺案件較前年同期增加3622件，其中65歲以上長者最常受騙的手法分別是「猜猜我是誰」（24％）、「投資詐欺」（22％）及「解除分期付款」（7％）。「假愛情交友」及「假檢警」雖然不是前3名，卻是財損最高的詐騙手法。

活動先以「防詐健身操」（https://hdpr.page.link/CAyK）帶動長者暖身，簡單動作搭配詐騙關鍵字，快速認識12種詐騙情境，接著協助長者下載LINE官方帳號「趨勢科技防詐達人」，透過競賽方式，學會操作如何查證訊息真偽，最後由松山分局介紹高齡者容易受騙手法，與國泰人壽志工帶領長者玩桌遊，加深印象。

北市警松山分局結合社福團體，舉辦「防詐應用工作坊」犯罪預防宣導活動。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

松山分局表示，民眾若接到陌生電話時，應提高警覺，對於任何訊息均應小心查證，並謹記防詐3步驟「一聽、二掛、三查證」。另警政署將於5月5日舉行「全民防詐，藝起發聲」宣導活動，歡迎大家於「全民反詐啟動日」一起加入反詐行列。