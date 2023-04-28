日本經濟產業省28日宣布，取消2019年起將韓國移出出口手續優待對象國「A組」（舊稱白名單國家）的措施，並重新列入名單。日本3月已對韓放寬3種半導體相關原材料的嚴格管制，2019年起持續至今的對韓出口管制強化措施將全部解除。

韓國政府3月已中斷為要求撤銷強化措施而向世界貿易組織（WTO）提起的訴訟。韓國此前也將日本從優待對象國名單中移出，本月24日重新列入。因原被征勞工（二戰時期日企強徵韓國勞工）訴訟問題惡化的日韓關係大幅改善。

共同社28日報導說，日本經產省2019年8月主張韓國的出口管理制度存在疏漏，將其移出A組。由於除食品和木材以外的許多品種可能被轉用於軍事，出口企業需要每份合同逐一向經產省申請批准。經產省在將韓國從A組移出後，對不存在安全保障方面問題的情況仍批准出口，因此預計重新列入名單給對韓出口帶來的影響有限。

日本在2019年7月還加強了用於半導體清洗的氟化氫等3種半導體材料的對韓出口管制，今年3月修改《外匯及對外貿易法》的通告後放寬。

韓國最高法院2018年下達勒令日本企業向原被征勞工等賠償的判決，日韓關係隨之惡化。韓國國內一度抵制日本商品。去年5月，有意改善雙邊關係的韓國尹錫悅政府上台，今年3月的日韓首腦會談就關係正常化達成共識。