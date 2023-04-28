新北市淡水區日前出現一位汽車大盜，深夜時專挑未鎖車門的車輛下手行竊，4月間就連續犯下3起汽車竊盜，得手約5萬餘元，淡水警方獲報後展開追緝，24日晚間在一間超商將躲著吃泡麵的慣竊逮捕，無奈不法所得早已被他花費殆盡，訊後被警方依竊盜罪嫌移法辦。

據了解，這名22歲慣竊李姓男子趁深夜四下無人，沿路隨機拉動路邊的汽車車門，發現車門未上鎖便上車搜刮財物，光4月就行竊3次，不法所得逾5萬餘元。

其中倒楣的蔡姓女車主還被李男光顧2次，另名被害人邱姓男車主除了現金損失外，連幫朋友代購的全新iPhone 14及airpods也被李男竊走，讓被害人損失慘重，直呼李男有夠可惡。

淡水警方獲報後立即展開調查，鎖定李男後隨即逐步縮小偵查範圍、加強巡邏，最終在24日晚間在水源街一段某間超商發現李男，隨即將他逮捕，見警方出示相關事證後也無法抵賴，只能坦承犯行。

據悉，李男無業遊手好閒，平時居無定所、以網咖為家，缺錢時就把歪腦筋動到路邊的汽、機車，北部各地都有犯案的蹤跡，而他在淡水連續3起竊案的不法所得都已變賣花費殆盡，警詢後依竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦。