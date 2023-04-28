為改善新竹縣國中、小老舊校舍，提升學生就學環境品質，新竹縣政府積極向中央爭取老舊校舍拆建及老舊廁所整修計畫經費，於今年3月起陸續獲得教育部補助共計約3.3億元。

縣長楊文科表示，非常感謝中央對地方的教育資源挹注，同心協力改善校園環境，在過去幾年已陸續完成多所學校老舊校舍拆除重建工程，目前仍有尖石國中、中山國小、東海國小、湖口國小、寶山國小等5校還在改善工程中，也要求教育局督請各校務必於預定進度時間內順利完成拆建工程。

教育局每個月皆會針對各校工程列管進度，教育局長楊郡慈表示，目前該5校也都在預定進度中，將陸續於今年完工啟用；對於今年獲得補助老舊校舍拆建及老舊廁所整修的幾所學校，教育局也會積極協助各校盡速完成，請家長放心。

教育局表示，今年3月起獲中央補助老舊校舍拆建及老舊廁所整修，經費共約3.3億元，其中，尖石鄉嘉興國小義興分校及竹北市東海國小將進行老舊校舍拆建，將於今年起遴選建築師進行規畫設計及後續工程招標作業。

另外，老舊廁所改建獲教育部補助工程費的學校，則包含北埔國中、仁愛國中、光明國小、博愛國中以及新豐國小等5校，該5校已於2020年獲教育部核定規畫設計經費，並已完成規畫設計作業，目前正展開工程發包，預計於今年底完成，完工後將提供學生更優質的學習環境。