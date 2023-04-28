好市多販售的冷凍莓今（28）日被驗出A肝病毒，已售出超過1.7萬公斤，消息曝光後引發高度關注。有醫師指出，急性A肝的症狀其實和一般感冒近似，若年輕患者本身還有黃疸症狀，可能會引發「猛爆性肝炎」，其致死率高達8成。

食藥署今日查出好市多販售的「科克蘭冷凍三種綜合莓」有A肝病毒，進口1萬7431.78公斤僅剩367.43公斤，有超過1.7萬公斤的問題產品已售出，恐有消費者早就吃下肚。食藥署提醒消費者自我監測60天，如出現發燒、食慾不振、嘔吐、腹部不舒服，甚至黃疸，就應儘速就醫。

根據《中央社》報導，肝病權威、基隆長庚醫院副院長簡榮南曾指出，A肝病毒的潛伏期長達2周至2個月，其症狀和感冒相似，很容易被混淆，若出現類似感冒情況2周沒有痊癒，就有可能是急性A型肝炎。而目前仍無能快速消滅A肝病毒的藥物，絕大多數的患者是藉由補充熱量、水份等支持性療法度過難關。

值得注意的是，肝膽腸胃科醫師張振榕曾在節目《醫師好辣》中表示，多數人感染A肝都能痊癒，但若年輕人罹患A肝又有黃疸症狀，將近7成的患者會轉變為「猛爆性肝炎」，肝病防治學術基金會的資料顯示，猛爆性肝炎的死亡率高達80%。另外，根據台中榮民總醫院的衛教資訊指出，黃疸是身體代謝的過程異變，會導致皮膚、黏膜、眼白等部位發黃，可能會出現發燒、茶色尿、白色糞便、皮膚癢、食慾不振、噁心嘔吐及體重減輕等症狀，有肝硬化、肝癌等肝臟疾病患者，較容易出現黃疸症狀。