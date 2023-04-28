有2家德媒最近獲得一份被評估為真實的美國機密文件，其中講述今年2月中國國防部代表團赴柏林訪問。文件內容顯示，柏林拒絕了北京提議的進一步軍事合作。德國安全部門目前正在追查洩密來源，德媒懷疑，這份文件可能與五角大廈先前洩漏機密文件的事件有關。

《德國之聲》引述德媒《時代週報》和德國電視一台（ARD）的消息稱，一份被評估為來自21歲美國國民衛隊成員在網上洩露的機密文件顯示，今年2月中國軍事代表團與德國國防部代表在柏林會晤，這次行程在中國官方網站上可以看到相關簡要訊息，題為「中國國防部派團赴歐洲舉行機制性對話磋商」，這次訪問行程自2月16日至25日，訪問地點包括匈牙利、德國、歐盟和北約總部。

這份文件指出，中方代表團提出國防合作要求，德方回應稱，在北京變得更為開放透明之前，德方無法與其展開更進一步的軍事合作。

該情報文件稱，德方瞭解中國面對來自美國的沉重壓力，以及中方目前正在歐洲進行一場「魅力攻勢」。德方相信，拒絕與中國展開更多顯著的國防合作是為了與美國保持團結一致。情報文件還說，2020-2022年，德國國防部曾尋求與印度國防部建立類似的磋商，但未能實現。

報導說，文件的開頭有字母縮寫TS，它是Top Secret（最高機密）的縮寫。同時，還有字母SI，這是signal intelligence的縮寫，也就是電訊監控。另外一個出現的縮寫是FISA，據《時代週報》估計，這可能意味著該項監控獲得美國特別法庭的准許。

據德媒獲得訊息顯示，這份文件中的描述與當時會晤內容吻合，德媒也從德國政府消息獲悉，2月份德中國防會晤後，德方向美大使館正式通報了這次會晤。因此，真正讓德國感到棘手並非情報的內容，而是情報的來源顯示美國可能仍在監聽德國政府部門。歐盟官員表示，這種標注「最高機密」的訊息，其實美國只要透過德美學術與政治基金會打個電話就能獲得，無需大費周章。

報導指出，柏林對此事的反應將取決於美國政府給德國的回應。德方也明白一直都在依靠美方的情報，鑒於目前的烏克蘭戰爭，德方也嘗試盡可能不讓對美關係承受壓力。德國政府內部消息稱，美方是針對德國部委甚至內閣部長進行監聽，還是說美國國家安全局的全球監聽網絡中截獲了一條帶有秘密談話記錄的電郵，這兩者有明顯的區別。若是後者，那麼柏林的憤怒將明顯要小得多。

德國綠黨內政專家馮．諾茨（Konstantin von Notz）表示，德國政府現在必須與美國政府就此對話並要求澄清。她引述2013年爆出美國國家安全局（NSA）對柏林進行竊聽之後時任總理梅克爾的話：「在朋友之間進行監聽是絕對不可以的。」