冠星預期，客戶庫存去化持續進行中，第二季營運持平第一季，上半年因去年同期基期較高的關係，所以將呈現年減狀態。
以目前市場來看，客戶去化情況看起來較為好轉，冠星指出，最終仍要觀察終端銷售力道回升情況及全球景氣復情況。
至於下半年，冠星表示，下半年訂單要到第二季下旬才會較為明朗，第三季可望降低年減幅度，第四季對比同期有望轉正。不過，下半年因原物料下跌會使平均單價ASP下降，將影響營收表現。
受惠原物料價格下降、銷售單價提高，毛利率明顯增加，冠星-KY（4439）公布第一季自結稅前盈餘2.02億元，每股稅前盈餘5.37元；冠星指出，客戶庫存去化應會在第二季底至第三季中落底，第四季可望恢復年成長。
冠星預期，客戶庫存去化持續進行中，第二季營運持平第一季，上半年因去年同期基期較高的關係，所以將呈現年減狀態。
以目前市場來看，客戶去化情況看起來較為好轉，冠星指出，最終仍要觀察終端銷售力道回升情況及全球景氣復情況。
至於下半年，冠星表示，下半年訂單要到第二季下旬才會較為明朗，第三季可望降低年減幅度，第四季對比同期有望轉正。不過，下半年因原物料下跌會使平均單價ASP下降，將影響營收表現。
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