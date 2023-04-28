冠星預期，客戶庫存去化持續進行中，第二季營運持平第一季，上半年因去年同期基期較高的關係，所以將呈現年減狀態。

以目前市場來看，客戶去化情況看起來較為好轉，冠星指出，最終仍要觀察終端銷售力道回升情況及全球景氣復情況。

至於下半年，冠星表示，下半年訂單要到第二季下旬才會較為明朗，第三季可望降低年減幅度，第四季對比同期有望轉正。不過，下半年因原物料下跌會使平均單價ASP下降，將影響營收表現。