《華視在地新聞》自2004年開播邁入第19年，資深台語主播林玉珍、徐榮寅以親切的播報口吻，深獲得廣大民眾的喜愛，為推廣台語教育、提升收視服務與培育新生代台語主播人才，《華視在地新聞》特別與臺北城東扶輪社合作，於5月21日辦理「2023華視台語主播擂台賽」活動，總獎金高達8萬元，今年度獎項更加碼，凡只要進入決賽的選手，皆可免費參加15小時專業台語主播培訓課程，主辦單位希望透過豐厚的獎項，能吸引更多對台語有興趣的民眾踴躍報名。

2023華視台語主播擂台賽為了營造讓參賽選手感到競賽緊張氣氛及競爭壓力，特別訂定報名參賽者不分學生或社會人士，滿20歲就可以報名，擴大活動目標族群，對台語有興趣的民眾就可以來報名參賽，有別於第一屆海選方式，在本屆僅分為網路海選與決賽兩大場次，每位選手可將自我介紹及自選內容(如：新聞播報、講古、講笑話等上傳至個人YouTube頻道，將海選出12-14人晉級決賽，決賽部分將於華視攝影棚全程直播熱鬧開賽，整體賽制經調整過後更顯慎重，除可減少中南部選手舟車勞頓外，讓選手更能充份集中發揮實力。

資深台語主播林玉珍更大方的傳授播報小技巧給大家，台語發音很多種腔調，其實無須太過計較，但是有一個非常重要的要點，就是一定要讓在電視機前的觀眾聽得懂，太繞口、太難懂或太艱澀的台語要避免，所以在進行播報時，希望大家能先消化新聞內容後，再以簡單且易懂的白話口語進行播報，這就是成為一個台語主播的基本功。

而另一位深資台語主播徐榮寅目前除了新聞播報外，目前也同時擔任起台語氣象主播，勇於挑戰不同領域的他則與我們分享，在播報時要先了解不同類型新聞的要點與情境氣氛，因在播報時會因前兩項因素而產生不同的語氣，參賽者甚至可以多加關注日常生活中的台語時事，如最近正夯的大甲媽遶境等，也貼心提醒參賽者以下幾點，播新聞與演講不同，千萬要不用演講或朗讀的方式來比賽、服裝造型也將是展現專業的一環、加分表演建議好好準備、不要讓自己太緊張，請以參加喜事的心情來比賽。

「2023華視台語主播擂台賽」活動徵件從即日起至4月30日止，參賽者需錄製2分鐘影片至YouTube，由評審選出12-14名選手晉級，5月21日進行決賽，本屆將會增加台語機智反應強度，更能反應出參賽者台語實力，詳細活動辦法請洽（https://www.facebook.com/CTSHSTT/）。