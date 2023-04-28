新北市板橋區昨（27日）下午發生一起意外事故，一輛瀝青槽車在施工中因不慎勾到住戶雨遮，導致軟管破裂，大量瀝青噴濺而出，現場工人慘遭「瀝青噴泉」洗滌，嚇到大叫，而一旁公寓牆壁、大門、窗戶也全被瀝青覆蓋「塗黑」，所幸當時瀝青才剛開始加溫，工人並未受傷，事發當時的驚悚畫面也曝光。

從監視器畫面可以看見，瀝青槽車緩緩向後倒車，怎料卻意外勾到住戶雨遮，割破瀝青軟管，大量瀝青不斷噴出，施工工人紛紛嚇到大叫，而槽車上的工人全身也被瀝青染黑，連忙脫掉上衣，一旁的公寓牆壁、窗戶鐵桿及住家大門也直接被「塗黑」，噴濺高度達3層樓高，畫面相當恐怖。

事發後有網友將影片上傳至臉書社團「爆料公社」，不少網友也紛紛留言關心工人傷勢，「爆管，但令人尊敬的是勞苦功高的基層施作人員，出狀況還克守本位，沒逃離現場」、「不知道怎麼清」、「真的辛苦了！看到這個有點心酸」、「燙傷了，辛苦了，瀝青很難清乾淨吧」，所幸警方事後確認，瀝青才剛開始加溫，溫度不高，工人並未受傷。

警方指出，新北市板橋區民有街昨（27）日下午進行道路維護工程，過程中工程車噴油軟管不慎勾到住戶雨遮，導致軟管破裂，大量瀝青噴濺而出，1名工人全身布滿瀝青，住戶陽台、牆面及3部機車也嚴重汙損，所幸瀝青才剛開始加溫，溫度不高，工人並未受傷。