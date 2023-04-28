國際貨幣基金組織（IMF）今天（五）發布的《歐洲經濟區域經濟報告》（Regional Economic Report on Europe’s economy）中指出，俄羅斯經濟比原先預期更能抵抗經濟制裁，自去年第2季度經濟急劇下滑後，在第3和第4季度強勁反彈，但是IMF認為，未來的經濟成長幅度可能只能維持在1%左右。

綜合28日俄羅斯官媒《塔斯社》（TASS）和IMF報告，迄今為止，俄羅斯經濟已經證明比許多觀察家最初預期的更能夠抵禦經濟制裁。俄羅斯自去年第2季度經濟急劇下滑後，在第3和第4季度強勁反彈，使2022年產出下降限制在2.1％以內。」 IMF還補充說，俄羅斯的GDP增長預計為2023年的0.7％。

#EconWatch: The IMF projects the UK's real GDP growth rate to decline from 4.0%/yr to -0.3%/yr and Russia's to increase from -2.1%/yr to 0.7%/yr in 2023. SANCTIONS = BACKFIRE. pic.twitter.com/gdkAP7xCj6 — Steve Hanke (@steve_hanke) April 18, 2023

IMF的分析師表示：「在（應變）過程中，俄羅斯貿易條件大幅改善，油氣出口量穩健增長，驅動油氣收入創下歷史新高，並支撐了2022年全年的經濟。獨立的非官方數據證實，俄羅斯能夠將原油出口從受制裁的國家，轉向到未制裁（俄羅斯）的國家，同時儘管天然氣出口量急劇下降，但其出口收入仍然很高。」

然而，他們也預測：「由於石油和天然氣價格下跌，俄羅斯2023年財政收入可能將急劇下降。」 在2022年12月5日，歐盟的原油進口禁令和對第三國出口的石油每桶60美元（約新台幣1847元）的價格上限生效。

「儘管現在評估石油產品制裁的影響還為時尚早，而且，價格上限對原油的限制，目前尚未導致俄羅斯原油出口量下降，但它已經增加了價格折扣。」

IMF專家表示：「工作人員已經大幅修訂了俄羅斯經濟的潛在增長估計，認為每年不到1％。這反映了貿易和金融制裁引發的孤立，對先進技術和專業知識的限制，以及人力資本的重大損失等多種因素。因此，俄羅斯的2027年產出預計將比俄羅斯入侵烏克蘭之前預測的要低約8％。如此低的潛在增長率也意味著俄羅斯的人均收入水平將不再趨近於較富裕的國家，甚至可能進一步落後。」