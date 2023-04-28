中央流行疫情指揮中心宣布，COVID-19自5／1降級改類，指揮中心也於同日解編，指揮中心昨（27日）下午2時舉辦終場記者會。指揮官王必勝表示，指揮中心成立以來已辦理近千場記者會。他除了感謝防疫團隊、媒體朋友及全體民眾，更特別頒發感謝狀給手語翻譯員、即時字幕團隊、中華民國新聞SNG製播聯誼會以及四季線上網路直播團隊，因為這近千場的記者會若少了他們任何一個角色，便不能成功轉播。

四季線上專業團隊獲得中央流行疫情指揮中心肯定，前後總共歷經了 1194 天、960場記者會的直播作業，在台灣抗疫的第一線，把防疫資訊以最快最即時的速度傳播給全國民眾，尤其團隊能無失誤圓滿完成任務，專業不在話下。四季線上認為這是最榮耀的任務。

韓國瑜（右）在摩天輪直播受訪。（四季線上提供）

四季線上團隊在直播領域深耕多年，範疇觸及廣泛，也不斷在直播技術與呈現上推陳出新，例如戲劇開鏡、上檔記者會，突破直播環境限制，自製搖臂讓網路直播鏡位運用更豐富。也曾執行環島直播，挑戰48小時電動機車環島畫面即時分享給粉絲。開闢直播節目訪問過許多政治人物及藝人，摩天輪直播訪問韓國瑜、全民學姊黃瀞瑩的迪化街年貨大街掃街、台北雙層巴士進行歌手林佳儀的歌唱問答、歌手賴慧如計程車行動訪問…每場直播活動都創下高流量以及好口碑。