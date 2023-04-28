高虹安涉貪汙、背信遭北檢傳喚 訊問5小時獲請回 20:312023/04/28 中時 陳志賢 、 鄧博仁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新竹市長高虹安被控任立委期間涉詐領助理費案，台北地檢署去年（2022）12月間改分偵字案，諭令高虹安新台幣60萬元交保。檢察官28日再度以被告身分傳喚高虹安(中)到案，偵訊到晚間8點步出北檢。（鄧博仁攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北地檢署偵辦新竹市長高虹安涉嫌詐領立委助理費、「公積金」涉貪案，以及遭資策會控告背信案，28日再依貪汙、背信罪被告身分傳喚高虹安說明。庭訊晚間8時結束，庭訊時間長達5小時。檢方訊後請回。庭訊後，高虹安表示，這樣沒辦法上車，對於媒體提問都不回應。 新竹市長高虹安。（陳志賢攝） 檢舉公務員貪汙被免職 吹哨者2度聲請釋憲獲不受理 維持後備戰力10公里行軍演練 高虹安贈加菜金補身 高虹安涉詐領助理費赴北檢應訊 竹市府發聲了 #高虹安 #庭訊 #貪汙 #請回 #背信 也許您會感興趣 推薦閱讀 林杏兒當選無效之訴開庭 士檢提蕭景田同框影片證「關係匪淺」 17:382023/04/18 社會 二度約談高虹安！男友涉當人頭詐領助理費 北檢密傳她到案 14:442023/04/28 社會 台南前經發局長陳凱凌涉貪、接受性招待遭訴 黃偉哲發聲了 13:132023/04/20 政治 三民國中網球隊創紀錄 勇奪全中運銀牌 13:452023/04/25 體育 顏寬恒涉貪偵結起訴 黨部主委：不影響提名、對他有信心 17:262023/04/26 政治 被控詐領助理費、涉偷資策會專利 高虹安不認有罪 16:072023/04/28 社會 北市水利處官員涉貪 廠商聲押、站長50萬交保 07:352023/04/20 社會 兒子要入獄 扁涉國務機要費因修法沒事了 16:432023/04/26 社會 前新北市副議長陳文治涉關說違建 依貪汙罪起訴 16:332023/04/13 社會 馬祖岸巡隊參謀主任侵占國軍罐頭 法院裁定羈押 17:452023/04/26 社會 高虹安涉貪助理費、資策會控背信2案 北檢庭訊恐至深夜 19:262023/04/28 社會 北市水利處涉嫌收賄「檢查放水」 經查疏散門功能皆正常 14:402023/04/21 政治 涉貪污、竊佔遭起訴 顏寬恒喊冤「被迫害」：我無罪 17:112023/04/26 政治 前立院祕書長林錫山貪汙判13年已入獄 另案收賄再判4年8月 10:552023/04/18 社會 品觀點｜前檢座：法官沒送鑑定就判浮報 自辦重劃業者變成背信罪犯 14:462023/04/25 財經 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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