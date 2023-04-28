台北地檢署偵辦新竹市長高虹安涉嫌詐領立委助理費、「公積金」涉貪案，以及遭資策會控告背信案，28日再依貪汙、背信罪被告身分傳喚高虹安說明。庭訊晚間8時結束，庭訊時間長達5小時。檢方訊後請回。庭訊後，高虹安表示，這樣沒辦法上車，對於媒體提問都不回應。

新竹市長高虹安。（陳志賢攝）
新竹市長高虹安。（陳志賢攝）
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