疫情指揮中心5月1日解散，5月2日辦理表彰防疫有功人員感恩會，並邀請桃園市空服員職業工會代表空服員受獎。不過空服員工會表示，機組員在疫情期間承受的汙名和被剝奪的人權，不能用頒獎來抵銷，因此將不會出席。

工會表示，疫情期間國家仍有各種航空輸運的需要，機組員服勤時只能小心翼翼保護自己，但是包括口罩、手套到防護衣和機上組員專用廁所等防疫護具，都得靠工會和基層空服員花莫大力氣向航空公司和主管機關爭取。

更令機組員不滿的是，《國籍航空公司機組人員防疫健康管控措施作業原則》更讓機組員陷入「反覆隔離」的輪迴中，在外站飯店要隔離、機上要嚴密防範、返臺後仍要繼續隔離和自主健康管理，基本人權、自由、生活圈被反覆剝奪，影響機組員背後幾千個家庭的親情、愛情和友情。

此外，疫情期間極少數個案違反防疫規範時，指揮中心選擇連坐懲罰，全面提高機組員的隔離天數。機組員甚至連就醫養病和搭乘大眾運輸的基本需求都嚴重受限，篩檢頻率也過高，傷害機組員的身心。

工會表示，疫情期間常聽見空服員和家人被社區歧視、被學校排擠；走進醫院刷健保卡就被投以奇怪眼光、莫名被投黑函檢舉，疲於奔命寫報告解釋……。許多人在疫情期間都不敢承認自己是個空服員。這些汙名和被剝奪的人權，無法用頒獎來抵銷。

工會表示，空服員真正需要的是，總統、行政院、指揮中心和民航局在疫情恢復之際，全力協助平反空服員的聲譽、洗刷汙名，這才是領導者應有的、為國為民的高度。