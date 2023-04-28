曾敬驊和彭千祐在主演的戲劇《不良執念清除師》中與宋芸樺組打怪小組，3人第一次合作，在上表演課時靠宋芸樺帶相機隨處拍而破冰，彭千祐第一次主演長片、進入專業劇組，為求表現，第一場奔跑戲就踢到木箱慘摔，宋芸樺還稱讚他「摔得好看」，緊張感頓時消散，3人也培養出好默契。

曾敬驊也曾有面對鏡頭不知所措的時候，他2019年參與電影《返校》演出，只是一場不經意撞到人的橋段，就緊張到無法整理思緒、NG多次，「看那麼多機器在我面前，有點不知道在幹嘛，怎麼演都不對。」然而他還是憑著該部電影入圍金馬獎最佳新演員；隔年他和陳昊森合演電影《刻在你心底的名字》票房破億，被封為「億萬票房幸運星」，在他當紅之際卻入伍當兵，消失4個月。

曾敬驊曾焦慮自己被遺忘。（陳俊吉攝）

即使只是4個月，卻讓曾敬驊感到焦慮，坦言當下會怕是因為被看見的機會很難得，「萬一回來（演藝圈）沒有人記得我怎麼辦？但其實沒有人記得我，我還是有很多選擇，現在覺這些沒那麼重要，不過再回去一次，我想我還是會焦慮。」這幾年生活、演出經驗慢慢累積，有過低潮、想法也有轉變，但他認為不是因為低潮帶來改變，而是懂得選擇不同方向、角度來生活。

他提到，以前什麼都想得到，也會想像事情在別人眼中看起來會是什麼樣子，「要維持好的形象給別人看，但這樣好累。」現在的他走佛系路線、隨遇而安，不再想得不得獎，而是專注在眼前的演出上，「很多演藝圈的人會很相信運氣，有些人會去拜拜、算命，但我覺得演戲跟當下狀態、遭遇會結合，一切都會在對的時間點發生。」

彭千祐首次演長片，表現可圈可點。（陳俊吉攝）

彭千祐是美術系的高材生，舉辦過不少創作個展，外型白皙帥氣的他，曾被老師說「稱不上帥哥只是好看」，老師還預言他會變成幼幼台的「水果系列哥哥」。他透露會選擇踏入演藝圈是為了打破給人的既定印象，「有時都是透過大家口中知道自己是什麼樣的人，他們都認為我膽怯怕生，那我就不要設限那麼多，盡量嘗試，才會想透過表演表現自己。」

曾敬驊（左）和彭千祐劇中組打怪小組。（陳俊吉攝）

劇中他飾演高冷學霸、目標清楚的角色「曹光硯」，看似角色背景與他相仿，但他自認個性天真、浪漫，且學業成績不好，「我父母比較開放，他們希望我找到自己興趣，不用顧慮他們、放手去做。」然而在表演訓練時，彭千祐卻有點抗拒放不開，是表演老師大鶴與他深聊抽絲剝繭，才了解為什麼會有抗拒感，「表演很誠實騙不了別人，過程也會放大自己的性格、陷入自我懷疑，但他們相信我可以，做到之後我也就相信自己了。」