擁有一張神似實境秀女星金卡達夏的性感網紅「Ashten G」（本名Christina Ashten Gourkani），日前驚傳在動整形手術後心臟驟停，享年34歲；而Ashten G家屬悲痛不已，並透過募資網站籌錢辦她的後事，目前僅募到18萬5千元，離目標120萬元還有很大差距。

Ashten G除了以一張明星臉聞名外，她超乎常人的巨乳和巨臀，讓她到哪都成為焦點，光是在IG就有超過60萬粉絲，是一名小有人氣的網紅。綜合外媒報導，Ashten G日前在接受整形手術後，在復原期間竟心臟驟停，經過急救後仍無力回天，享年34歲。

而報導中指出，Ashten G的家屬對於她突然驟逝，強調她是在動整形手術後，心臟病發作，健康狀況惡化，才遭死神奪去性命，怒批整形醫院「這是一起兇殺案」；家屬想要替Ashten G風光辦後事，特地發起募資，目標要籌到120萬元，但目前網站上只有18萬5千元，似乎距離達成目標還要花一段時間。

Ashten G的社群平台湧入不少粉絲留言哀悼，但不少人無法理解家屬的行為，紛紛直言「不能讓她好好安息嗎…」、「有點離譜，辦喪事還要募資籌錢」、「她在天上看到會難過吧」。