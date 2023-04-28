近日來到蚊蟲出沒的季節，柴語錄主動與新北市雙溪國小聯繫，媒合公益捐贈200份防蚊用品，讓學生可以專心學習。雙溪國小校長葉永菁表示，除了改善校內環境清潔，也會宣導學生可以穿薄長袖、長褲，被小黑蚊叮咬後不要抓、趕快到健康中心擦藥或冰敷。

雙溪國小位於新北雙溪區，由於氣候潮濕多雨，春夏之際小黑蚊特別凶，學校全年不斷的清洗青苔，班級教室也都裝設紗窗紗門應對，但在這個季節小黑蚊大軍還是會不留情的叮咬學生。

雙溪國小校長葉永菁指出，雖然小黑蚊不帶有傳染性疾病，不像蚊子屬於病媒昆蟲，但被小黑蚊叮咬之後的紅、腫、痛、癢等過敏反應比蚊子還要強，學校除了環境清潔及設施設備改善外，也宣導學生可以穿薄長袖、長褲，被小黑蚊叮咬之後不要抓、趕快到健康中心擦藥或冰敷。

柴語錄主動與學校聯繫，由角色明星「廢柴」與二年級學生共同拍攝防蚊宣導影片，並媒合必群公司贈送全校師生每人一瓶防蚊液和一盒防蚊貼片，共計200份，希望減少師生被小黑蚊叮咬的情況，能更專心學習。

參與演出的二年級學生詹悅麒表示，拍攝過程可以跟「廢柴」互動很好玩，而且影片內容也是日常生活，希望有防蚊用品後，可以不被小黑蚊叮咬。