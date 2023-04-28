邱偲琹在《模仿犯》飾演庹宗華的叛逆女兒，遭范少勳綁架扣拇指銬施虐，最後一場在醫院看到大魔王姚淳耀時精神崩潰嘶吼，充滿爆發力也令人揪心。邱偲琹說醫院那場是殺青戲，使勁力氣演出就像能量釋放，「情緒本來更濃，我瘋狂尖叫、拳打腳踢，把力氣一次用完，從100到0。」

她透露因為有很多哭戲，每天身體、頭都脹痛，除了化傷妝也常帶傷回家，拍攝期間為了讓情緒處於低頻，在片場很少與人攀談，努力把情緒Hold住。一次收工回家，替自己卸傷妝，明明在鏡子裡看得到化妝處卻卸不到，她突然情緒崩潰，「我那時候覺得自己很髒又很無助，卸裝卸了快20分鐘，洗澡洗了40分鐘，後來放棄卸妝，有洗澡就好。」

邱偲琹甜美清新，有「小金泰希」之稱。（JOJ PHOTO攝）

邱偲琹的好表現，不免令人聯想到同門師妹林奕嵐在《她和她的她》中同樣備受矚目，會擔心被比較？她先開玩笑說：「奕嵐那麼高耶，怎麼比？」她認為2人路數不同，林奕嵐是混血兒模特兒，她自認素顏時白淨但看起來嚴肅，自嘲是社會寫實派的演員，「大家都來找我演受害者啊！」

她自爆以前反而常被拿來和項婕如比較，雙姝甚至有過心結，當時2人有同一個試鏡，項婕如卻隻字未提，讓邱偲琹一度很介意，「後來我們聊開，她沒跟我說試鏡的事情其實是太為我著想，擔心我會放大亂想，但其實從頭到尾都是網友在比較，我們也沒那麼介意。」2人說開後變成閨密，常常互訴心事。

對表演頗具企圖心的邱偲琹，曾經得過金穗獎，近年一直在突破戲路，常接演較難詮釋、內心複雜的角色，2020年和鄭人碩合作的電影《親愛的殺手》演一名和房東有不正當性契約的底層人物、還有露點性愛畫面，她開心地說：「其實有小小的成就解鎖。」可惜表演沒受到金馬獎青睞，她坦言得知沒入圍後把自己關在浴室許久，「沒得到預想的結果，雖然現在看還是有很多地方可以進步，但那時真的很奢求獎項。」

邱偲琹在戲劇上常有突破性演出。（JOJ PHOTO攝）

她自我剖析，認為得失心太重是因為出道早的關係，25歲的邱偲琹15歲前就常拍大愛劇場，演出女主角小時候的回憶片段，當時就知道想要當演員，會給自己設立門檻、也會和其他人比較，逼迫自己進步成長。但一路至今也體悟許多無可奈何，「太早出道會太容易灰心，就像工作一直做，卻看不到升遷的機會，多少會有點得失心。」

雖然她不諱言很希望這次《模仿犯》的演出能夠得到評審青睞，但也同步調適心態，妙喻獎項就像生小孩一樣「越想要孩子越不會來」，「我記得我獲得金穗獎的那次表演，是最放鬆的一次，越放鬆我就會演得更好，之後更難的角色出現，就可以應付得游刃有餘。」