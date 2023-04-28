台灣運彩T1聯盟季後賽首輪28日在台南嘉藥紹宗體育館正式開打，地主台南台鋼獵鷹靠著阿修羅單場6顆三分球，貢獻28分、11籃板，布拉也有21分、10籃板，最後以117比103輕取高雄全家海神，率先搶下季後賽首輪第一勝，這也是獵鷹季後賽隊史首勝，雙方G2將於30日續在台南舉行。

儘管地主獵鷹內線高度優勢明顯，比賽仍從一開始就陷入拉鋸僵局，不過獵鷹靠著德古拉、阿修羅與谷毛唯嘉等人火力，打完上半場，仍以52比48領先海神，德古拉半場12分，阿修羅與谷毛唯嘉各有10分，海神則以胡瓏貿10分最高。

獵鷹第三節一開始就打出12比0猛攻，轉眼取得64比48領先，海神直到第三節還剩7分42秒，才靠胡瓏貿上籃拿到下半場首分，接著亞歷山大惡推谷毛唯嘉出界，被吹違反運動精神犯規打擊海神士氣，獵鷹順勢把領先擴大到22分。

海神雖在末節試圖追分，一度縮小差距到13分，可是獵鷹馬上靠著阿修羅、布拉兩人在內線頻頻逞威，阿修羅更在三分外線接連投進，重新擴大差距到22分，打到最後4分多鐘，雙方就逐漸換下主力提前進入垃圾時間，畢竟勝負提前底定。