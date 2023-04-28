今年3月間，美國接連有民眾吃了好市多等大型通路販售的冷凍有機草莓後驗出A型肝炎，當時個案至少5例。我國高雄市衛生局聯合稽查好市多智利進口「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」抽驗，週五（28日）得知5批產品有1批驗出A肝病毒。美國境內相關病例至本週二（25日）為止累計已8例，其中2人住院。

美國食品藥物管理局（FDA）官網資訊顯示，截至本月25日為止，全美一共8例個案，其中6例在華盛頓州、2例在加州；8例之中有2名個案住院。這8名患者發病之前都曾吃過冷凍有機草莓。FDA仍在調查這波A肝感染。

Check your freezers – a case of hepatitis A has been linked to frozen strawberries sold at Trader Joe’s, Costco and other stores.https://t.co/ht37KSrk3G pic.twitter.com/ABboqKwGcs — NBC 7 San Diego (@nbcsandiego) April 18, 2023

這些冷凍草莓是由奧勒岡州的「美景水果公司」（Scenic Fruit Company）於2022年進口，貨源來自墨西哥下加州（Baja California），經銷通路包括（Costco）、喬氏（Trader Joe’s）等多家大型零售商，以多種品牌與組合販售，部分品牌甚至遍及全美。產品均已下架回收。

哥倫比亞廣播公司（CBS）日前報導，加州洛杉磯郡衛生局本月15日說明，轄內發現1例與食用墨西哥進口冷凍有機草莓有關的A肝個案。衛生官員警告攜費者、餐飲業者與零售商，不要食用、提供、販賣FDA公告回收品項，應直接丟棄或退貨。2星期內曾經食用回收品項且未曾接種A肝疫苗的消費者，應立即就醫確認是否需要接受預防性投藥。

A型肝炎病毒有高度傳染力，通常經由密切接觸者糞口途徑人傳人，或經由攝取遭病毒汙染的食物飲水而感染。感染症狀包括噁心、嘔吐、腹痛、尿液呈深咖啡色。

設址於加州聖地牙哥的業者「加州麗景」（California Splendor）也已回收一大批4磅袋裝Kirkland Signature冷凍有機草莓（Frozen Organic Whole Strawberries），這個品項此前在洛杉磯與夏威夷的好市多鋪貨，聖地牙哥2處業務據點也有售。