文山第一分局於日前至世新大學進行交通安全宣導，強化正確用路、機車安全駕駛觀念、且注意行經路口交通狀況，以維護交通安全。（簡銘柱翻攝）

據統計112年迄4月21日台北市交通事故資料顯⽰，A1類交通事故死亡30⼈，以「機車」及「行人」各14人較多，為強化年輕族群防衛駕駛觀念，台北市文山第一分局於日前至世新大學進行交通安全宣導，強化正確用路、機車安全駕駛觀念、且注意行經路口交通狀況，以維護交通安全。

依交通部道安委員會分析，交通事故中，約有6成發生於路口，其中行人死亡人數近4成也發生在路口，路口行人致死事故肇因多為「車未注意車前狀況」、「車搶越行人穿越道」及「行人未依規定行走行人穿越道、地下道、天橋而穿越道路」，另據統計交通事故受傷車種約85%是機車騎士，肇因多為「未注意車前狀況」、「未保持安全距離」、「變換車道不當」，為加深宣導效果，警方除播放各類事故影像，並宣導交通安全觀念，要「專心」注意前方狀況，「路口」慢看停，「防衛駕駛」注意他人的不注意，避開危險源，加深學生安全駕駛觀念。

文山第一分局呼籲，維護路口通行安全，駕駛人和行人都需要共同遵守規範，汽機車駕駛人行經路口或轉彎時，應減速慢行、停讓行人、尊重「行人路權」；行人也應依規定行走行人穿越道，不闖越車道行走，並遵守號誌、標誌、標線及指揮規定，通行安全才有保障。