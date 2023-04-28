2024總統大選陸續開跑，被民進黨正式提名的副總統賴清德也積極搶選票，但總統蔡英文近日又鼓吹政府防疫績效，引發民怨。前立委郭正亮今( 28 日)表示，賴清德勤跑行程就是想接近更基層，但現在心裡面可能都在滴血了，因為蔡英文真的離基層太遠了，她真的要盡量少出現、乾脆都不要再出現算了。

蔡英文昨日到中央流行疫情指揮中心最後一次視察，談及最難忘的事情是「粉紅色口罩」，而許多親綠媒體也都大力報導過去三年的防疫成績，但對於民眾來說，一萬多條人命、搶口罩、搶快篩、擋疫苗進口，還有萬華破口、要怪就怪病毒等發言，都是疫情期間的慘痛記憶。

總統府副秘書長黃重諺昨接受廣播節目專訪，先是讚賞蔡英文關心民生議題，卻是拿阿富汗地震舉例，又讓網友想起蔡英文在國內發生重大意外時，拒絕接受媒體訪問、念完稿就快閃等狀況。黃重諺也在專訪中提到美國軍火商來台，但重點是說軍工股會大漲，許多網友也質疑，用高端炒股那一套恐怕又要開始了。

郭正亮今在《新聞大白話》節目中表示，賴清德現在看到蔡英文的幾個行程，還有黃重諺的爆料，「心裡面都在滴血了」，賴清德近期一直很努力在各地跑，就是希望不要再出現脫離基層感受的對話，「小英跟基層真的已經很遠了啦」，最好少出現，既然不開記者會，那乾脆都不要出現了。

郭正亮指出，黃重諺身為總統府副秘書長，外界都會認為他的發言就是代表蔡英文，「講話一定要非常周延」，角度不對就會出問題，像是軍火商來台灣，只要說會爭取技術轉移到台灣，就會是加分，「表達到軍工股大漲，到底在講什麼啊」，黃重諺講話就是代表政府、代表總統，一定要從對台灣有利的角度去表達，黃卻是說有利於某些股票，表達策略真的有問題，被媒體抓到又會引發負面討論。