隨著福建省統計局今發佈該省今年第一季GDP初步核算結果，大陸31個省份目前均已公佈一季度經濟成績單。福建GDP位列全中國第七位。

4月28日，福建省統計局公佈數據顯示，根據地區生產總值統一核算結果，福建省2023年一季度地區生產總值為12061.86億元人民幣（下同），比上年同期增長1.7％。

總量上，廣東、江蘇、山東、浙江、河南、四川、福建、湖北、湖南、安徽、上海、河北12個省份今年一季度GDP超過1兆元人民幣。其中，去年一季度GDP距離3兆一步之遙的廣東，今年一季度成功突破3兆，達到30178.23億元。緊隨其後的江蘇、山東兩省一季度GDP均已跨過2兆臺階，分別為29401.7億元、20411億元。

同比增速方面，23個省份增速跑贏全中國（4.5％），包括吉林、西藏（8.2％）、寧夏（7.5％）、海南（6.8％）、甘肅（6.7％）、內蒙古（5.6％）、天津（5.5％）、陝西（5.3％）、湖北、河北、黑龍江、青海（5.1％）、河南、山西（5.0％）、浙江、廣西、新疆（4.9％）、雲南（4.8％）、江蘇、山東、重慶、遼寧（4.7％）。其中，吉林、西藏兩省份表現亮眼，以8.2％的增速並列第一，高於全國平均水準3.7個百分點。

此前，中國國家統計局4月18日發佈數據，初步核算，今年一季度中國國內生產總值（GDP）284997億元，按不變價格計算，同比增長4.5％，比上年四季度環比增長2.2％。