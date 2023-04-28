實踐大學服裝設計學系畢業服裝動態展演4月28日、4月29日登場，歷年來，實踐大學畢業服裝動態展演由應屆畢業生擔網演出，以時裝組（7 套作品）、實驗組（6套作品）兩種形式呈現，透過展演活動培養學生具備策劃活動、面對市場及開創未來服裝市場的可能性之能力。 兩天的演出是從大四畢業生精選出 60 組風格獨特多元的設計作品 ，本屆評審團隊由時尚設計界享譽國際的專業人士擔任，包括，日本文化服裝學院 ，森本慧教授、Louis Vuitton ／sneaker designer women SURCO MAKINO 、DOUCHANGLEE／品牌創始執行長霞騰璜、喜事國際時尚集團 ，營運長宋安、國際時尚藝術文化協會 ，理事長永樂T Fashion 時尚基地／執行長溫筱鴻、台灣赫斯特媒體股份有限公司／集團發行人暨營運長楊欣怡、Daniel Wong ／加拿大華裔服裝設計師黃偉豪、新光三越百貨股份有限公司，內容中心總監陳心問，幸喜國際 CEO暨時尚總監李佑群、Tatler／媒體編輯長盧淑芬、時裝品牌「SHAO YEN」／設計總監陳劭彥，評選出前三名及佳作得獎者。

實踐大學畢業服裝展演都是由該校應屆畢業生演出，今年持續以時裝組（共計7組作品）、實驗組（共計6套作品）兩種形式呈現，透過展演活動培養學生具備策劃活動、面對市場及開創未來服裝市場的可能性之能力。（郭吉銓攝）

實踐大學畢業服裝展演都是由該校應屆畢業生演出，今年持續以時裝組（共計7組作品）、實驗組（共計6套作品）兩種形式呈現，透過展演活動培養學生具備策劃活動、面對市場及開創未來服裝市場的可能性之能力。（郭吉銓攝）

實踐大學畢業服裝展演都是由該校應屆畢業生演出，今年持續以時裝組（共計7組作品）、實驗組（共計6套作品）兩種形式呈現，透過展演活動培養學生具備策劃活動、面對市場及開創未來服裝市場的可能性之能力。（郭吉銓攝）

實踐大學畢業服裝展演都是由該校應屆畢業生演出，今年持續以時裝組（共計7組作品）、實驗組（共計6套作品）兩種形式呈現，透過展演活動培養學生具備策劃活動、面對市場及開創未來服裝市場的可能性之能力。（郭吉銓攝）

除了原有的實體服裝秀 ‧實踐大學服裝設計系更應「新時代 Web 3.0 數位趨勢」‧舉辦臺灣第一場在元宇宙空間以學生設計師作品 Web 3.0 創作設計的「實踐服裝數位虛擬新銳設計師聯合展演」。分為4大主題風格，落實成一場原創秀，在個體與群體顏色的調和之下 ，各自成為色藍上別具一格卻又不可或缺的存在。並以 3D 技術創作的 (2023 SCFD SHOW RTW》 系列將16 套服裝從服裝輪廓、材質細節透過數位模擬，體驗透過手機、電腦、VR裝置就能同步觀秀，完美演繹虛實間共創未知的可能性。

實踐大學畢業服裝展演都是由該校應屆畢業生演出，今年持續以時裝組（共計7組作品）、實驗組（共計6套作品）兩種形式呈現，透過展演活動培養學生具備策劃活動、面對市場及開創未來服裝市場的可能性之能力。（郭吉銓攝）

實踐大學畢業服裝展演都是由該校應屆畢業生演出，今年持續以時裝組（共計7組作品）、實驗組（共計6套作品）兩種形式呈現，透過展演活動培養學生具備策劃活動、面對市場及開創未來服裝市場的可能性之能力。（郭吉銓攝）

實踐大學畢業服裝展演都是由該校應屆畢業生演出，今年持續以時裝組（共計7組作品）、實驗組（共計6套作品）兩種形式呈現，透過展演活動培養學生具備策劃活動、面對市場及開創未來服裝市場的可能性之能力。（郭吉銓攝）

課程規劃中與 HTC、ELLE 產業界跨界合作，將學生實體服裝設計的創新力透過團隊指導數位3D技術課程與演練及商業領域業師實務經驗分享，達到 web 3.0 虛實整合。學生創作概念從賽博龐克、立體廓形、蓋婭大地、優雅甜美等風格趨勢進行發想，從織品材質轉化開發為數位型態、服裝版型構成，再由專業數位行銷、服裝虛擬打樣等執行協助，加強商業數位行銷、web3.0、AI等新型態產物。除了落實原創的概念服裝設計，更培養學生跨領域的溝通能力，將虛實整合實踐於服裝設計，以兩種型態的展演方式，提供新世代設計師實境演練的虛實場域，展現新銳設計師對於服裝的熱忱與創意。

實踐大學畢業服裝展演都是由該校應屆畢業生演出，今年持續以時裝組（共計7組作品）、實驗組（共計6套作品）兩種形式呈現，透過展演活動培養學生具備策劃活動、面對市場及開創未來服裝市場的可能性之能力。（郭吉銓攝）

實踐大學畢業服裝展演都是由該校應屆畢業生演出，今年持續以時裝組（共計7組作品）、實驗組（共計6套作品）兩種形式呈現，透過展演活動培養學生具備策劃活動、面對市場及開創未來服裝市場的可能性之能力。（郭吉銓攝）

實踐大學服裝設計學系為成立於 1961年臺灣首創之第一所服裝設計高等教育學府。實踐大學服裝設計學系(所)以創作與設計為主軸，教學上強調理論與實務並進、教學內容以實驗性與新型態市場性之服裝設計創作概念，輔以專業實務案例，擴展跨學域之視野，透過國際學術教育交流，使設計創作兼具多元文化內涵與時代訊息，培育具備嚴謹專業技能、創意與設計管理能力、寬闊國際視野之時尚設計整合型人才。 為了更進一步培育學生產業嫁接的能力 ，2013 年實踐大學服裝設計學系成立系屬的品牌 PRAXES，以此做為市場設計與經營的人才培育實戰平台。強化學生創造設計思維與產業實務設計的能力，將創意發想轉化為具市場性的商品，量產上市及行銷國際市場，培育產業需求之人才，同時推廣學術轉致實物化的品牌概念，達成 「培育人才、落實設計 、嫁接產業」的遠景，拓展學生未來時尚產業就業力。

實踐大學畢業服裝展演都是由該校應屆畢業生演出，今年持續以時裝組（共計7組作品）、實驗組（共計6套作品）兩種形式呈現，透過展演活動培養學生具備策劃活動、面對市場及開創未來服裝市場的可能性之能力。（郭吉銓攝）