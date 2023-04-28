「人生如果被畫上格子，就只能寫字了。」奇美博物館全新特展，以奇美集團創辦人許文龍思維為發想，歷時2年精心策畫《跳出格子吧！機器X材料X藝術超展開》，集結6國8位藝術家帶來超乎想像的奇想之作，6月3日隆重登場，邀請各界一起掙脫框架。

館方指出，該展的起點來自許文龍名言：「人生如果被畫上格子，就只能寫字了」，這是他期許自己不被人生框架侷限的處世體悟，該檔展覽將展出從未公開的產業類機器收藏，並結合國內外藝術家以機器、材料所打造的驚奇之作，展現天馬行空的創新精神。

館方強調，藉由展覽希望讓參觀民眾都能振奮自己，相信自己也可以成為跳出格子的實踐者。

該展以3大重點串起「跳出格子」概念，分享出生於社會基層的黑手、即許文龍先生儘管面對貧困出身與資源匱乏的戰亂環境，仍不放棄夢想，勇闖人生原本看似堅不可摧的各種框架，創立奇美實業並實現蓋博物館的夢想。

展覽也將帶大家看見不一樣的許文龍，透過從未曝光的私密手稿、藝術創作、工廠設計圖、奇美早期產品等，帶出許文龍人生中既有趣又關鍵的小故事。

此外，本次特展也首度公開深藏庫房的產業類收藏，包括傳播技術重大發明、引領女性經濟獨立的「打字機」；扭轉衣服生產效率、帶來嶄新商業模式的「縫紉機」；快速量產、大幅提升零組件精密度的「車床」，共展出36件珍貴罕見產業機器。

展覽另一個重點是網羅6國8位藝術家，帶來超乎想像的奇想之作。英國藝術家詹姆斯．庫克（James Cook）善用打字機畫畫，以鍵盤上的字母和符號拼湊出各種風景、建築或人物肖像，作品唯妙唯肖。台灣DJ冠軍應奇軒（DJ問號）透過縫紉機創造各種酷炫節奏，成為國際時尚大秀的最潮配樂。

《跳出格子吧！機器X材料X藝術超展開》展覽集結文物典藏、藝術作品、手稿、史料、影片等逾百件展品，展期從6月3日至明年2月29日，全票350元，今起推出早鳥優惠票200元。