烏克蘭國防部長列茲尼柯夫（Oleksii Reznikov)週五（28）表示，烏克蘭已經完成了反攻俄羅斯軍隊的所有前置準備。他在網上新聞簡報會上表示:「只要有上帝的意願、天氣和指揮官的決定，我們就會開始行動。」他沒有透露反攻的日期，但表示:「整體來說，我們準備得很充分。」

據《路透社》（Reuters）28日報導，基輔希望計劃中的反攻能改變自俄羅斯入侵烏克蘭14個月以來的戰爭態勢。俄羅斯控制著烏克蘭東部、南部和東南部的大片領土。烏克蘭軍方在戰爭的最新日報中表示，位於東部的小城巴赫穆特（Bakhmut）仍然是戰鬥的焦點。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）本週表示，基輔的外國盟友和夥伴已經向烏克蘭交付了幾乎所有承諾的作戰車輛。

列茲尼柯夫表示，烏克蘭已經收到了許多現代化的裝備，包括可以作為「鐵拳」的武器，據先前的報導，被北約已經確切提供給烏克蘭1550輛裝甲車和230輛坦克，以及大量的彈藥。並且繼續使用一些西方裝備進行培訓。成千上萬的烏克蘭士兵一直在西方接受訓練，以在戰場上以結合的方式使用不同的軍事資產。