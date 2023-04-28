澎湖日前發生當地人因行車糾紛，被6人拉下來追打成重傷事件，其中1人被起底是在桃園開設資產管理公司的王姓男子。該公司的粉絲專頁被負評灌爆，連員工都被網友罵翻。王男受訪表示，自己並沒有動手打人，甚至還被白車撞到。不過對於事情發生，他也對澎湖鄉親道歉。

澎湖日前發生疑似行車糾紛，當地人被6名遊客打成重傷。其中1名王姓男子被發現在桃園開設資產管理公司，臉書被網友灌爆。他表示，是一群朋友相約，想說有假期就出門去玩一下。那時候是一群人要去吃飯，大家陸續出發。他因為騎比較慢，行經事發路段時，想說怎麼有喇叭聲。自己就慢慢騎過去，可是對方白色車子突然衝出來，自己也被撞到。

王男說，自己的朋友跟他們應該是有些糾紛，好像是白車有逼車，雙方發生糾紛，才有後面動手打人的部分。他說，自己也是受害者，並沒有動手，若有監視器畫面，相信可以證實很多事情。他也說，當時因為朋友叫他下來，結果他沒下來，朋友覺得他要肇逃，就把他拉下來。

但王男也說，不管如何，他都要跟澎湖的鄉親道歉，朋友動手的事情也不對，因此跟澎湖鄉親說對不起。